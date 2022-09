1^ Categoria, la composizione dei quattro gironi: ripescato il Catona

Sono stati ufficializzati dalla LND Calabria gli organici dei quattro raggruppamenti di Prima Categoria. La nota lieta per l’edizione 2022/2023 è che quasi tutte le aventi diritto saranno regolarmente al via del torneo. Oltre alla Vigor Lamezia, ripescata in Promozione, non ci saranno Amendolara, Nuovo Polistena, Palmese e Unione Sportiva Marano. Per quanto concerne la Palmese, il titolo (gestito dal tribunale) è stato lasciato vacante dal club neroverde che ha acquisito quello di Promozione della Vallata del Torbido; inizialmente la matricola era stata concessa alla neonata Real Metropolitana, successivamente però l’acquisizione temporanea non è stata accettata. La storica matricola della Palmese resta dunque inutilizzata, mentre la Real Metropolitana è stata costretta a trovare in fretta e furia una soluzione alternativa: il club di Califano ha acquisito il titolo sportivo del Palizzi, ma avendo eseguito l’operazione ben oltre i tempi richiesti per ottenere il cambio di denominazione, a livello federale risulterà per questa stagione ancora con il nome Palizzi. La Virtus Rosarno, che ha preso il posto del Nicotera, è stata inserita nel Girone C.

Riammesse in categoria quattro società: Catona, Cus Cosenza, Nuova Valle e Real Montepaone.

Questa la composizione dei gironi:

GIRONE A – Atletico San Lucido, Bisignano, Calcio Malvito, Cus Cosenza, Diamante Caselli Pascale, Fuscaldo, Geppino Netti, Kratos Bisignano, Luzzese, Mirto Crosia, New Academy, Rangers Corigliano, Rota Greca, Spezzano Albanese, Tarsia, Trebisacce.

GIRONE B – Biancoverdi Raffaele, Cerva, Città di Aprigliano, Città di Cirò Marina, Garibaldina, Magisano, Mangone, Mesoraca, Nuova Aiello, Pino Donato Taverna, Real Fondo Gesù, Rocca di Neto, Sambiase, San Mauro Marchesato, Silana, Stelle Azzurre Silana.

GIRONE C – Academy Girifalco, Badolato, Borgia, Chiaravalle, Città di Guardavalle, Gasperina, Martelletto Settingiano, Nuova Parghelia, Nuova Valle, Prasar, Real Montepaone, Real Pizzo, Rombiolese, San Calogero Calimera, San Nicola da Crissa, Virtus Rosarno.

GIRONE D – Bagnarese, Bianco, Bovalinese, Campese, Catona, CS Lazzaro, Gebbione, Palizzi (Real Metropolitana), Pol. Bovese, Pro Pellaro, Saint Michel, Santa Cristina, San Gaetano Catanoso, Siderno, Taurianova Academy, Villese.