Reggina da record: Inzaghi firma la miglior partenza in B degli amaranto

Grazie al successo ottenuto contro il Cittadella nell’ultimo turno di campionato, la Reggina ha fatto registrare la migliore partenza nei 25 campionati di B disputati nella sua storia. Gli uomini di Filippo Inzaghi hanno conquistato 15 punti (frutto di 5 vittorie e una sconfitta), realizzando ben 14 reti e subendone solamente 2 nelle prime sei giornate.

Fino ad oggi il numero più alto di punti nelle prime sei gare era stato nella stagione 2001/2002 (13), con la Reggina di Franco Colomba che vinse a Cosenza con il gol di Erjon Bogdani, portandosi in testa insieme a Genoa ed Empoli. Anche in occasione della prima storica promozione in Serie A (stagione 1998/99) l’inizio per gli amaranto guidati da Gustinetti fu tutt’altro che facile: dopo l’esordio con sconfitta a Lecce (1-0), nelle successive cinque uscite la squadra raccolse un bottino di soli 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e una sconfitta. Una Reggina da record, dunque, quella di Filippo Inzaghi, già entrato nel cuore dei tifosi e nella storia del club amaranto.

SANTO ROMEO