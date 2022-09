Serie D, debutto da sogno per il Locri, ottimo pari del Cittanova

La prima giornata di Serie D ha regalato molte soddisfazioni alle squadre calabresi, con l’unica sconfitta rimediata dal San Luca nell’unico derby regionale previsto in questi primi 90′. A passare al “Corrado Alvaro” è stata la Vibonese, decisiva la rete di Balla dopo 18′, lesto a ribadire in rete dopo che il rigore da lui stesso calciato era stato respinto dal portiere.

Gioisce non poco invece il Locri, chiamato ad un arduo debutto sul campo del Santa Maria, squadra che punta ad essere tra le protagoniste del torneo. La squadra di Mancini si è imposta per 2-0 al termine di una prestazione autorevole e di personalità; il vantaggio di Ficara nel primo tempo è una perla frutto di doti tecniche e lucidità estrema, il raddoppio dal dischetto ad un quarto d’ora dal termine permette al talento Larosa di mettere la sua prima firma in Serie D, chiudendo il match e consegnando i tre punti ad un Cavallo Alato che sogna già di volare alto.

Il Cittanova raccoglie un ottimo punto in casa di una delle big annunciate, l’Acireale, con uno 0-0 che dimostra anche l’equilibrio di un match in cui la squadra di Galfano ha giocato con intelligenza e autorità. Dopo la doppietta in Coppa Italia, Fangwa si conferma l’uomo dei gol pesanti per il Lamezia Terme, che grazie ad un suo gol dopo meno di 20′ piega la coriacea resistenza del Canicattì ottenendo una importante vittoria, per cominciare al meglio una stagione in cui il club del presidente Saladini punta ad essere tra le candidate alla vittoria finale. Sorride con tre punti all’esordio anche il Castrovillari, che a Licata passa per 1-0, decisivo Anzillotta dopo appena 9′.