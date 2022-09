Serie B, ecatombe di allenatori: saltano quattro panchine

La settima giornata è costata molto cara ad alcuni tecnici di Serie B con quattro squadre che hanno deciso di cambiare guida tecnica, provando a sfruttare la sosta per concedere maggior tempo per lavorare ai nuovi allenatori.

Il derby umbro vinto dalla Ternana costa la panchina a Fabrizio Castori, il quale non è più l’allenatore di un Perugia che ha raccolto solo 4 punti nelle prime 6 giornate. Non è ancora stato annunciato ufficialmente il nome del suo sostituto, ma in pole ci sarebbe Silvio Baldini.

Dopo gli umbri, è toccato al Pisa annunciare l’esonero di Rolando Maran, il quale lascia la squadra nerazzurra in ultima posizione con appena 2 punti. A stretto giro i toscani hanno annunciato il ritorno in panchina di Luca D’Angelo, il quale sfiorò la Serie A appena pochi mesi fa perdendo la finale playoff contro il Monza.

Era nell’aria già da qualche giorno ma l’ufficialità dal club si è avuta solo questa mattina: Fabio Caserta non è più l’allenatore del Benevento. Sono 7 i punti conquistati in 6 giornate dai giallorossi, reduci però anche da due sconfitte di fila contro avversarie dirette per la promozione come Cagliari e Brescia. Favorito numero uno per prendere il posto del tecnico di Melito Porto Salvo è Fabio Cannavaro.

Infine approda ufficialmente al Como l’ex tecnico di Torino e Alessandria, Moreno Longo, chiamato a sostituire Giacomo Gattuso, il quale ha lasciato la guida tecnica dei lariani già durante la scorsa settimana per motivi di salute, tanto che contro la Spal in panchina è andato il vice Massimiliano Guidetti. Anche per Longo, come per gli altri tecnici subentrati (o che subentreranno) ci sarà molto da lavorare, dato che il Como ha raccolto finora soltanto 3 punti in 6 gare.