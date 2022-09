Reggina, il gol di Gagliolo “abbatte” un altro confine

La rete del vantaggio della Reggina nell’incontro di sabato con il Cittadella porta la firma di Riccardo Gagliolo, il difensore approdato in amaranto nel corso dell’estate proveniente dalla Salernitana.

Sembrerebbe un gol qualsiasi ed invece, il suo è stato il primo gol svedese della Reggina. Gagliolo possiede infatti doppia nazionalità italo-svedese, tanto da aver anche esordito con la nazionale della Svezia nel 2019. Dal paese scandinavo prima di lui era arrivato a Reggio solamente Nikola Vasic, professione attaccante, che però in 8 presenze non trovò mai la via del gol, concedendo dunque a Gagliolo di ottenere questo primato.

Allargando i confini non alla sola Svezia ma alla Scandinavia intera, l’ultima rete, praticamente un anno prima, il 18 settembre 2021, aveva consentito a Perparim Hetemaj di siglare il primo gol finlandese della storia amaranto. Anche in quel caso, Hetemaj era il secondo rappresentante della Finlandia a vestire la maglia della Reggina, preceduto ben nove anni prima dal fratello Mehmet, che però non trovo mai il gol in 31 incontri.

I primi calciatori arrivati in riva allo Stretto dall’estremo nord dell’Europa furono però i danesi, rappresentati in primis da Nicki Bille Nielsen, allora giovanissimo talento grande protagonista nella Primavera amaranto, il quale raccolse alcune presenze in Serie A e un paio in Coppa Italia, dove segnò contro il Chievo l’unico gol danese fino a questo punto. I successivi rappresentanti della Danimarca non ebbero molta fortuna: l’attaccante Mike Tullberg e il terzino Kris Stadsgaard, arrivati insieme nel 2007 e ripartiti nello spazio di una stagione senza lasciare il segno; in tempi più recenti hanno vestito l’amaranto Morten Knudsen, stagione 2016/2017 in prestito dall’Inter, una trentina di presenze senza gol, e Matti Lund Nielsen, che arrivato a gennaio 2020 raccolse 8 presenze con la squadra di Toscano, nel torneo di C che venne sospeso a causa della pandemia. Infine un rappresentante anche dall’Islanda per la Reggina, con Emil Hallfredson, roccioso centrocampista arrivato nel 2007 e che con la Reggina giocò 34 partite in Serie A segnando un gol meraviglioso contro la Juventus, suo secondo in amaranto dopo quello realizzato in Coppa Italia contro il Grosseto.

Nielsen per la Danimarca, Hallfredson per l’Islanda, Hetemaj per la Finlandia e adesso Gagliolo per la Svezia; all’appello per la Scandinavia manca solo la Norvegia, la quale non ha finora avuto alcun rappresentante con la maglia della Reggina.