Reggina, Fabbian “Re dei Bomber”, Menez rifinisce ancora

Terzo gol di fila al "Granillo" per il centrocampista classe 2003; Gagliolo e Gori portano a 11 il numero di calciatori andati a segno in 6 giornate

Continua a stupire Giovanni Fabbian, il centrocampista classe 2003 scuola Inter che si sta rivelando tra i migliori atleti della Serie B 2022/2023. Il calciatore amaranto, oltre al grandissimo lavoro svolto in mezzo al campo, è stato finora un perfetto interprete delle idee di gioco di mister Inzaghi, trovando contro il Cittadella il suo 3° gol in 6 partite, il primo segnato con i piedi dopo due marcature di testa.

Anche questa volta Fabbian si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto, ricevendo l’assist di Menez e insaccando il raddoppio; il feeling con il “Granillo” è stato automatico per lui che finora ha sempre timbrato il tabellino dei marcatori nelle gare casalinghe, mentre in trasferta gli è mancato il gol nonostante abbia comunque avuto chance favorevoli in ogni match.

Fabbian comanda la classifica marcatori interna con le sue 3 reti, seguito a 2 da Menez, mentre si infoltisce il gruppo a quota 1: Gagliolo e Gori portano il totale dei calciatori amaranto andati in gol a 11 in appena 6 incontri, numeri eccezionali che attestano la coralità del gioco di Inzaghi ma anche le molteplici soluzioni per trovare la via della rete.

Anche nella graduatoria degli assist-man spuntano due novità: Majer e Pierozzi hanno fornito i loro primi palloni vincenti a Gagliolo e Gori. Dopo Pisa, per Menez altra magia e secondo assist vincente di fila, sfruttato alla perfezione da Fabbian.

Classifica marcatori Reggina

3 Fabbian

2 Menez

1 Canotto, Crisetig, Gagliolo, Gori, Liotti, Lombardi, Majer, Pierozzi, Rivas

Classifica assist-man Reggina

2 Canotto, Di Chiara, Menez, Rivas

1 Cicerelli, Cionek, Majer, Pierozzi