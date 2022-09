Reggina, consolidato il primato tra gol fatti e subiti

Il successo ottenuto sabato dalla Reggina contro il Cittadella, un netto 3-0 valso la quarta vittoria consecutiva, permette agli amaranto di consolidare la leadership solitaria nelle classifiche dei gol fatti e subiti.

Gagliolo, Fabbian e Gori portano la squadra di Inzaghi a 14 reti realizzate, allungando il margine sulle inseguitrici: adesso al secondo posto c’è il Parma a quota 11, mentre il Bari scivola al terzo con 10 reti, raggiunto dalla Spal. In fondo a questa classifica c’è il Perugia, 3 gol segnati e a secco anche nel derby perso con la Ternana; un gol segnato in più per il Benevento che non ha iniziato al meglio il suo torneo.

Quarto cleen sheet consecutivo per la Reggina, ancora prima anche nella graduatoria delle migliori difese con appena 2 reti subite; solida però anche la difesa del Frosinone che ne ha incassata appena una in più, segue poi il Cagliari a 4. Le squadre che hanno finora raccolto più palloni in fondo alla rete sono Como e Pisa, 11 gol al passivo, una in meno per il Sudtirol.

Gettando uno sguardo alla differenza reti, si nota come gli amaranto abbiano per il momento scavato un solco nei confronti della concorrenza. Il bilancio dopo 6 partite è di +12 per la Reggina, mentre al secondo posto c’è il Frosinone a +5, un divario di ben 7 gol; l’altra capolista, ovvero il Brescia, si è finora dimostrato più pragmatico, segnando 9 reti e subendone 5, per una differenza di +4, numeri che nonostante tutto hanno portato alla squadra di Clotet 5 vittorie in 6 giornate.

Per quanto riguarda il prossimo avversario della Reggina, ovvero il Modena penultimo insieme al Como, gli emiliani hanno messo a segno finora 6 reti, ma ben 4 di queste sono arrivate contro la Ternana, nell’unico successo ottenuto finora in campionato, mentre sono 9 i gol subiti fino a questo punto.