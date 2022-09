Promozione, la squadra Top della 2^ giornata: San Giorgio

Il colpo messo a segno dal San Giorgio nella seconda giornata di Promozione è di quelli meritevoli di standing ovation. Vittoria neroverde per 3-2 in casa della Vigor Lamezia, squadra costruita con il chiaro intento di vincere il campionato e che può vantare nel proprio organico elementi quali i fratelli Foderaro, Bernardi, Curcio e Percia Montani, solo per citarne alcuni.

L’avvio della formazione di mister Marcianò è arrembante, tanto che il portiere di casa è costretto fin da subito agli straordinari; il vantaggio poco prima del quarto d’ora, firmato da Marco Cormaci, è il giusto premio all’avvio spumeggiante. Solo che la Vigor è pur sempre la Vigor, l’orgoglio ferito prende il sopravvento e la rabbia agonistica porta i lametini a cingere d’assedio il San Giorgio che si difende con tutte le sue forze. I padroni di casa fanno valere la qualità dei singoli e in pochi minuti trovano due gol con Bernardi e Marco Foderaro dal dischetto. L’illusione di espugnare il “Riga” di Lamezia sembra già svanita, ed invece il San Giorgio, privo dell’infortunato Laurendi e dello squalificato Secondi, non solo regge l’urto contro una squadra che vuole chiudere la partita, ma anzi dà vita ad un secondo tempo vibrante ed equilibrato in cui più volte sfiora il pari. Finché, ad un quarto d’ora dalla fine, il pareggio si materializza effettivamente, con il gigante Vara che sale in cielo per insaccare di testa; pochi minuti più tardi arriva addirittura il controsorpasso con Minniti che sigla un gol da opportunista. Una prova di qualità, carattere e tanto sacrificio che premia il San Giorgio, in vetta alla classifica di Promozione dopo due giornate insieme a Deliese e Sporting Catanzaro Lido; il successo di Lamezia conferma quanto previsto alla vigilia della stagione: la squadra di mister Marcianò sarà un osso duro da battere per chiunque e una delle sicure protagoniste.