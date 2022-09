Ex amaranto, Alessio Viola lascia il segno al debutto con il Taurianova

Un calciatore con le sue qualità è probabilmente sprecato tra i dilettanti, ancor di più in Prima Categoria. Ma la scelta fatta qualche mese fa da Alessio Viola è di quelle fatte con il cuore.

L’ex attaccante amaranto è tornato a casa scegliendo di sposare il progetto del Taurianova Academy, squadra militante in Prima Categoria e reduce da una buona annata chiusa al sesto posto. Oltre all’impegno da calciatore, per lui ci sarà anche quello da guida per i ragazzi del settore giovanile taurianovese. Con l’innesto di un calciatore fuori categoria come Viola, il club giallorosso può tranquillamente candidarsi tra le favorite del campionato; le prime avvisaglie di ciò si sono avute ieri nella prima partita ufficiale giocata dal Taurianova, per l’andata dei sedicesimi di Coppa Calabria: successo per 3-1 contro la Bagnarese con le tre reti giallorosse realizzate proprio da Viola. Una tripletta per iniziare questa nuova avventura sotto i migliori auspici.