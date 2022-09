Eccellenza, la squadra Top della 2^ giornata: Reggiomediterranea

Secondo successo consecutivo per la Reggiomediterranea, che dopo aver vinto agevolmente contro l’Acri, era chiamata a ben altra prova nel big-match della seconda giornata contro la Gioiese, capace di battere a domicilio la Promosport domenica scorsa.

La squadra di mister Natale Iannì si è dimostrata risoluta e determinata, attenta e in grado anche di saper soffrire sotto la pressione esercitata dagli avversari. Sbloccato il risultato con la deviazione di testa di Salvador su corner di Verduci (tra i migliori in campo), la compagine amaranto ha respinto gli assalti della Gioiese, sorretta da un Morabito che si conferma tra i migliori portieri della categoria, probabilmente meritevole di opportunità in categorie superiori. Il giovane estremo difensore arriva ovunque, parando anche con i piedi quando serve; e se non ci arriva lui, c’è una garanzia come Barnofsky a salvare sulla linea. Il forcing portato dai viola, che in attacco annoverano gente del calibro di Lazzarini, Catania e Spanò, non porta al pareggio e nel finale una micidiale ripartenza consente a Franzò di realizzare il definitivo 0-2. Dopo 180′ la Reggiomediterranea è nel quintetto a punteggio pieno, un buon avvio in un torneo che si annuncia imprevedibile come poche volte era accaduto.