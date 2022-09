Reggina-Cittadella, i numeri del match: amaranto cinici e spietati, Gagliolo il più propositivo

Ultime News

Dilettanti

18/09/2022 | A cura di Domenico Geria

ECCELLENZA, 2^ giornata Delusione in casa Bocale ADMO per la seconda sconfitta consecutiva in questo complicato inizio di campionato; la Morrone fa bottino pieno al “Pellicanò” sfruttando due delle poche palle-gol...