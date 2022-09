Serie B, risultati della 6^ giornata: tris Reggina, colpi esterni di Bari e Parma

Tre gol al Cittadella e la Reggina riagguanta in vetta alla classifica di Serie B il Brescia, le firme di Gagliolo, Fabbian e Gori a sancire la quinta vittoria in sei giornate. Alle spalle della coppia di testa troviamo il Bari, unica squadra ancora imbattuta e vittoriosa a Cagliari con l’ennesimo gol di Cheddira, e il Frosinone, al quale è bastato l’autogol di Buttaro per piegare il Palermo. La rete di Jagiello è sufficiente al Genoa per battere il Modena e superare il Cagliari in classifica; avanza con forza anche il Parma, corsaro ad Ascoli con un 3-1 che porta le firme di Tutino, Inglese e Man, gol bianconero di Lungoyi. Pirotecnico 3-3 tra Como e Spal: ai lariani non basta una doppietta di Cutrone, il pari ferrarese di Salvatore Esposito al 93′ rimanda l’appuntamento con la prima vittoria. Rover porta avanti il Sudtirol contro il Cosenza, la squadra di Dionigi pareggia con Kornvig; stesso risultato tra Venezia e Pisa, un botta e risposta nel finale di primo tempo firmato da Novakovich e Gliozzi.

Domani il derby umbro completerà la sesta giornata.

SERIE B, 6^ giornata (16-17-18/09/2022)

16/09 – 20:30

Brescia-Benevento 1-0

17/09 – 14:00

Ascoli-Parma 1-3

Cagliari-Bari 0-1

Como-Spal 3-3

Frosinone-Palermo 1-0

Reggina-Cittadella 3-0

Sudtirol-Cosenza 1-1

Venezia-Pisa 1-1

17/09 – 16:15

Genoa-Modena 1-0

18/09 – 16:15

Ternana-Perugia

CLASSIFICA DOPO L’ANTICIPO DELLA 6^ GIORNATA

15 Brescia e Reggina

12 Bari e Frosinone

11 Genoa

10 Cagliari

9 Parma e Spal

8 Ascoli, Cittadella e Cosenza

7 Benevento, Palermo, Sudtirol e Ternana*

5 Venezia

4 Perugia*

3 Como e Modena

2 Pisa

*una partita in meno