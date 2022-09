Reggina, Fabbian convocato in Nazionale Under 20

La Serie B osserverà un turno di stop la prossima settimana per gli impegni delle nazionali, tra queste anche le rappresentative giovanili. Soddisfazione in casa Reggina per la convocazione in Nazionale Under 20 di Giovanni Fabbian.

Il giovane centrocampista amaranto, autore di un avvio di stagione sontuoso, farà parte del gruppo selezionato dal C.T. Alberto Bollini in vista del doppio impegno contro Portogallo e Svizzera. La sfida con i lusitani si giocherà venerdì 23 settembre a Lisbona, mentre contro gli elvetici l’incontro è in programma martedì 27 a Varese.