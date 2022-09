Reggina-Cittadella, le pagelle: Majer l’uomo in più, Fabbian ci ha preso gusto

Una splendida Reggina torna a vincere contro il Cittadella dopo 21 anni, arrivando alla sosta in vetta alla classifica di Serie B; affermazione netta, successo meritato con un avversario sempre ostico. Le pagelle amaranto di RNP.

Colombi 7 – Gli vale il voto il grande intervento su Branca proprio negli istanti finali di un primo tempo che fino a quel momento lo aveva visto raramente chiamato in causa; nella ripresa, pur essendo minacciosi, gli avversari non arrivano mai ad impensierirlo.

Pierozzi 7 – Commette un paio di leggerezze nel primo tempo che per poco non portano al pari del Cittadella, molto più attento e diligente nella ripresa; perfetto il pallone per il tris di Gori.

Cionek 7 – Marcatura complicata su Asencio che gli scappa un paio di volte, per fortuna senza conseguenze, ma una volta prese le misure, lo spagnolo sparisce dal match.

Gagliolo 7,5 – Una partenza arrembante che lo vede giocare molto alto, quasi a presagire il suo primo gol in maglia amaranto; prestazione gagliarda in cui non sbaglia un intervento e non spreca un solo pallone.

Di Chiara 7 – I brutti clienti che girano dalle sue parti lo costringono ad un lavoro prettamente di copertura che esegue con attenzione; nella ripresa prova un paio di affondi che creano il panico nella difesa ospite.

Fabbian 7,5 – Ancora una volta nel posto giusto al momento giusto per insaccare il suo terzo gol in campionato; lotta con furore in una zona di campo presidiata da Donnarumma e Branca, riuscendo a procurarsi di forza punizioni e situazioni interessanti. Dal 62′ Liotti 7 – Energie fresche a supporto della squadra, linfa preziosa che fa la differenza in un finale di partita in cui gli ospiti cercano con ogni arma di rientrare in gara.

Crisetig 6,5 – Cerca di mantenere i ritmi della squadra adatti ai vari momenti del match, non disdegnando il corpo a corpo con i grintosi avversari. Dal 62′ Hernani 7 – Entra subito in partita mostrando le sue qualità e una grinta invidiabile; inventa la giocata per Pierozzi che porta al gol di Gori.

Majer 7,5 – Pennella alla perfezione il pallone per il vantaggio di Gagliolo, una prestazione da indemoniato a battagliare su tutti i palloni; ci mette tanta qualità e quel pizzico di mestiere che non guasta mai.

Menez 7 – Primo tempo non facile marcato a vista dagli avversari, si accende a sprazzi illuminando riuscendo però a sorprendere gli avversari; magia nella ripresa per il raddoppio di Fabbian. Dal 69′ Gori 7 – Si è finalmente sbloccato anche lui, facendosi trovare pronto all’appuntamento con il gol, ma prima di arrivarci si è ancora una volta gettato in mezzo al campo con tutta la determinazione possibile. correndo dietro ogni pallone.

Rivas 6,5 – Minaccioso come sempre, rende la vita complicata a Cassandro che prova ad arginarlo come può; tanta qualità ma gli è mancata la cattiveria vista altre volte. Dal 79′ Camporese S.V.

Canotto 7 – Si fa trovare spesso e volentieri dai compagni, ispira ed è ispirato, ha l’occasione per trovare il suo secondo gol di fila ma perde l’attimo buono per calciare. Dal 69′ Cicerelli 7 – Da supporto sia in copertura, preziosa, che in fase propositiva, dove la Reggina nel finale trova il tris e crea altre possibili situazioni da gol.

Mister Inzaghi 7 – Reggina guardinga nella prima parte del match, aggressiva e propositiva, sembra giocare quasi come il gatto con il topo, attendendo il momento giusto per colpire, e così accade; la gestione del vantaggio nel primo tempo è ottimale e solo un paio di svarioni permettono al Cittadella di rendersi pericoloso. Nella ripresa l’equilibrio arretrato consente alla squadra di non rischiare quasi mai, trovando al momento giusto i gol che chiudono la partita. Ancora una volte le sostituzioni hanno portato i benefici sperati, restituendo energie nel momento del bisogno.