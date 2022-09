Reggina-Cittadella, Inzaghi: “Abbiamo colto i momenti perfetti per colpire”

Dalla sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, le dichiarazioni del tecnico amaranto Filippo Inzaghi al termine di Reggina-Cittadella.

“Speriamo di continuare così, abbiamo giovani bravi entrati in punta di piedi, dai nostri vecchi possono imparare tanto; oggi la squadra mi è piaciuta, abbiamo preparato la partita in un certo modo. Ancora è presto per fare calcoli ma l’atteggiamento è quello giusto, abbiamo colto i momenti perfetti per colpire; i cambi di oggi sono stati fantastici. Sono contento per il gol di Gori, è molto sacrificato ma ogni settimana devo fare scelte difficili, è entrato con uno spirito giusto. Abbiamo il nostro modo giocare, avevo due ammoniti ma stavo già cambiando sull’1-0, per me è facile fare il cambio poiché chi entra è di identico valore. Maggioni è un ottimo arbitro, io guardo la prova dei miei ragazzi, il bilancio delle sei partite è ottimo per l’atteggiamento di tutti, vedere Agostinelli e Dutu allenarsi soli stamattina mi è dispiaciuto ma è l’atteggiamento giusto. Alleno tutti, non solo gli attaccanti, la Reggina mi ha permesso di portare il mio staff integrandolo con qualcuno già qui, è uno staff di categoria superiore; potrai vincere o perdere ma devi uscire dal campo a testa alta. Pierozzi e Fabbian? Avere davanti Loiacono ed Hernani può essere un vantaggio per loro, devono continuare ad avere questo atteggiamento, così come tutti gli altri giovani che ho a disposizione; Pierozzi mi ricorda Di Lorenzo, deve migliorare in uscita, sa che deve crescere. Fabbian dal primo giorno in cui è arrivato è migliorato giorno per giorno, in questo momento sta fiorendo, dobbiamo essere bravi noi a tenerlo tranquillo, è un ragazzo serio. Rivas? Sta facendo grandissime cose, tenere in panchina Cicierelli non è facile, devo sempre fare delle scelte; per il potenziale che ha dovrebbe giocare in Serie A, è cresciuto tanto e per giocare a certi livelli deve stare così, aveva una richiesta importante ma ho chiesto alla società di tenerlo, vorrei diventasse il nostro Leao.”