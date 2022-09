Reggina-Cittadella, Hernani: “Mi sono sentito abbracciato dalla tifoseria”

Dalla sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, le dichiarazioni del centrocampista amaranto Azevedo Hernani al termine di Reggina-Cittadella.

“Sono felice di essere alla Reggina, dopo tanti mesi senza giocare una partita oggi ho fatto qualche minuto, facendo quello che mi ha chiesto il mister; dovevo aiutare i miei compagni. Entrando in campo, mi sono sentito abbracciato dalla tifoseria, questo aiuta molto le energie mentali, farò del mio meglio per portare in alto la squadra. Il meglio di me l’ho sempre dato da mezz’ala, il modo di giocare del mister permette di arrivare tanto in area. Mi sono trovato in un progetto ambizioso, c’è voglia di crescere; mi hanno invogliato a venire qui dimostrando tutti, il mister, il presidente e anche i compagni di squadra, quanto mi volessero. Non soltanto io ma anche mia moglie e mio figlio ci siamo trovati subito bene qui; vedere il video della tifoseria amaranto, quella grande passione, mi ha convinto subito a venire qui.”