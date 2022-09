Reggina-Cittadella, Gagliolo: “Se subiamo poco è merito del lavoro di squadra”

Dalla sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, le dichiarazioni del difensore amaranto Riccardo Gagliolo al termine di Reggina-Cittadella.

“Stiamo subendo poco e il merito è di tutta la squadra, stiamo facendo bene andando in gol in tanti. Non ho mai avuto perplessità nel venire a Reggio, quando il mister mi ha chiamato ho accettato subito. Sono contento per aver fatto gol, ma essendo difensore sono ancora più contento se non ne subiamo; il mister ci fa lavorare molto sui calci piazzati. Sapevamo che tipo di partita avrebbero giocato, siamo riusciti a sbloccarla con un calcio piazzato e andando in vantaggio abbiamo difeso bene mettendo anche in campo la qualità del gioco con i nostri esterni. Alle 14 fa caldo per tutti, ma noi siamo abituati perché qui fa sempre caldo.”