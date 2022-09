Reggina-Cittadella 3-0, il tabellino: amaranto inarrestabili al “Granillo”

SERIE BKT, 6ª GIORNATA

REGGINA-CITTADELLA 3-0

Marcatori: 23′ Gagliolo, 59′ Fabbian, 88′ Gori

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian (62′ Liotti), Crisetig (62′ Hernani), Majer; Canotto (68′ Cicerelli), Ménez (68′ Gori), Rivas (84′ Camporese). In panchina: Ravaglia, Bouah, Giraudo, Loiacono, Lombardi, Ricci, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Cassandro, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Carriero (57′ Vita), Pavan (46′ Varela), Branca; Antonucci (77′ Beretta); Asencio (81′ Magrassi), Baldini (46′ Tounkara). In panchina: Maniero, Manfrin, Visentin, Perticone, Felicioli, Mattioli, Vita, Mazzocco. Allenatore: Edoardo Gorini.

Arbitro: Lorenza Maggioni di Lecc. Assistenti: Michele Lombardi di Brescia e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro. IV ufficiale: Matteo Centi di Terni. VAR: Livio Marinelli di Tivoli. A-VAR: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

Note – Spettatori: 9 197, di cui 9 ospiti. Ammoniti: Fabbian (R), Donnarumma (C), Carriero (C), Gagliolo (R), Tounkara (C). Calci d’angolo: 2-3. Recupero: 3’pt, 6′ st.

Fonte: www.reggina1914.it