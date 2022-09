Promozione, il Ravagnese batte altri quattro colpi sul mercato

Ultime News

Alle 14 in campo Reggina e Cittadella per la sesta giornata del campionato di serie B. Queste le formazioni ufficiali scelte da Inzaghi e Gorini. Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian,...

La Serie B osserverà un turno di stop la prossima settimana per gli impegni delle nazionali, tra queste anche le rappresentative giovanili. Soddisfazione in casa Reggina per la convocazione in Nazionale Under 20 di Giovanni...