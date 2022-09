I top di Reggina-Cittadella: Menez inventa, Fabbian una certezza

Al Granillo gli amaranto si impongono 3-0 sulla formazione veneta, restando in testa alla classifica a pari

punti con il Brescia. La squadra di Inzaghi trova il vantaggio, gestisce, infila il secondo ed il terzo gol incassando la vittoria. Prestazione di livello per tutta la squadra, Menez inventa l’azione del raddoppio, Fabbian continua a rivelarsi già una certezza.

I TOP di Reggina-Cittadella:

Fabbian – Chi si aspettava una prova convincente dal classe 2003 dopo la convocazione in Under 20 non è

rimasto deluso, il centrocampista scuola Inter corre, guadagna falli preziosi in zona offensiva e condisce la

prestazione con la terza rete in campionato, confermandosi un punto di riferimento nel gioco di Inzaghi. Le sue incursioni sono sempre perfette.

Menez – Altra ottima prestazione per il fantasista francese il quale sembra aver ritrovato la continuità e

l’entusiasmo che spesso erano mancati nelle prime due stagioni in maglia amaranto, con un suo spunto ed un passaggio millimetrico inventa la rete del raddoppio, fiducia ritrovata e pubblico entusiasta, Houdini c’è.

Carmelo Zampaglione