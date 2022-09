Eccellenza e Promozione, gli anticipi: StiloMonasterace di misura, poker del Ravagnese

ECCELLENZA

Seconda vittoria consecutiva per lo StiloMonasterace, ancora un 1-0 firmato da Aiello che aveva già punito il Gallico Catona una settimana fa. Stavolta è toccato al Soriano cadere per mano della squadra di Caridi, alla quale è bastata la rete in avvio di ripresa per ottenere l’intera posta in palio. Forti le proteste da parte del Soriano in occasione del gol, probabilmente viziato da un tocco di mano di Papaleo che si è rivelato assist vincente per Aiello. Dopo due giornate lo StiloMonasterace resta a punteggio pieno, certamente un avvio promettente per la squadra gialloblu.

PROMOZIONE GIRONE B

Fattore campo predominante nei tre anticipi della seconda giornata, con le rotonde vittorie ottenute da Ravagnese e Sporting Catanzaro Lido. La squadra di mister Aquilino ha travolto per 4-1 l’Africo: dominio nel primo tempo con Fava che apre e chiude le marcature, in mezzo a segno Puccinelli e Pangallo su rigore; nella ripresa Mesiti accorcia le distanze per gli ospiti. Ancora più larga l’affermazione dei catanzaresi, capaci di travolgere per 5-0 il Capo Vaticano, doppietta per Bellia e reti di Bitonte, Giglio e Cariati. Si riscatta dopo la sconfitta all’esordio la Cinquefrondese, che grazie al gol di un fuoriclasse come Matteo Carbone nella parte finale del match, prevale per 1-0 nei confronti dell’Atletico Maida.