Reggina-Cittadella, la probabile formazione amaranto: Inzaghi conferma gli undici di Pisa

Vigilia di campionato per la Reggina, che domani alle 14 affronta al Granillo il Cittadella. Quella di sabato pomeriggio sarà per gli amaranto un banco di prova importante per testare la forza di una squadra che sinora ha impressionato per organizzazione di gioco, solidità e per la facilità con la quale riesce a trovare la via della rete.

In vista della sfida di domani, Inzaghi va verso la riconferma dell’undici titolare che ha espugnato l’Arena Garibaldi di Pisa. Colombi tra i pali e la coppia Camporese-Gagliolo al centro della difesa, con Pierozzi e Di Chiara sulle corsie laterali. Crisetig, Fabbian e Majer in mezzo al campo, mentre Menez guiderà l’attacco amaranto. Rivas e Canotto nel ruolo di esterno d’attacco.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Ménez, Rivas.

s.r.