Eccellenza e Promozione, il programma degli anticipi della 2^ giornata

ECCELLENZA

Riparte da questa stagione il progetto denominato “Anticipo Diretta TV” che prevede la trasmissione televisiva di un anticipo del campionato di Eccellenza. Si comincia da questa seconda giornata con il match tra StiloMonasterace e Soriano, partita che verrà disputata al “Ninetto Muscolo” di Roccella a causa della momentanea indisponibilità del terreno di gioco di Monasterace. Di fronte la squadra di mister Caridi, corsara una settimana fa a Gallico, e la compagine vibonese di mister Scorrano, reduce dal pari interno con il Sersale.

PROMOZIONE B

Sono tre gli anticipi previsti nel secondo turno di Promozione, per quanto concerne il Girone B. Dopo la battuta d’arresto giunta al fotofinish in casa dell’Atletico Maida, il Ravagnese fa il suo esordio davanti ai propri tifosi affrontando l’Africo, capace di mettere in difficoltà lo Sporting Catanzaro Lido nel match d’esordio; proprio i catanzaresi saranno a loro volta in campo, ospitando al Centro Tecnico Federale il Capo Vaticano, nettamente vittorioso contro l’Ardore sabato scorso. Cinquefrondese in cerca di riscatto tra le mura amiche dopo lo stop di Melito, ricevendo l’insidioso Atletico Maida.

Calcio d’inizio di tutti gli incontri alle ore 15:30.