Eccellenza e Promozione, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 1^ giornata

ECCELLENZA – Avvio turbolento nella massima categoria regionale con il Giudice Sportivo subito costretto agli straordinari. Innanzitutto, è stato data la vittoria a tavolino per 3-0 (confermando di fatto il risultato del campo) alla Reggiomediterranea nei confronti dell’Acri, il quale ha impiegato un calciatore non regolarmente tesserato, Yacouba Diomande, il quale è stato squalificato per un turno, mentre il dirigente Angelo Gaccione è stato inibito fino 12 ottobre. Per quanto concerne gli altri calciatori squalificati, un turno di stop per Bonadio del Gallico Catona e per Angilletta e Staropoli della Gioiese. Fermati anche tre allenatori: due giornate di squalifica per Giovinazzo del Gallico Catona, un solo turno di stop invece per Criaco del Brancaleone e Scorrano del Soriano.

PROMOZIONE B – Non è iniziata bene l’avventura di Secondi con il San Giorgio: il ritorno in campo dopo un anno sabbatico è coinciso con un cartellino rosso che gli è valso due giornate di squalifica. Un turno di stop invece per Coniglio del Bivongi Pazzano, Mercuri del Melicucco e Pititto della Palmese.