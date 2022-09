Reggina, i precedenti con il signor Maggioni: dal Cittadella… al Cittadella

A dirigere il match della sesta giornata tra Reggina e Cittadella in programma sabato alle 14 allo stadio “Granillo”, è stato designato il signor Lorenzo Maggioni della sezione arbitrale di Lecco.

Si tratta di un arbitro esperto, approdato in Serie B nel 2018 e con all’attivo 7 direzioni anche in Serie A, la prima nell’aprile del 2019 in un Sassuolo-Chievo, mentre sono stati 4 gli incontri da lui diretti in massima serie nella passata stagione. Venendo ai precedenti tra la Reggina e il signor Maggioni, la squadra amaranto la ho incrociato 4 volte, ottenendo 3 successi al “Granillo” (due nel 2017, 2-1 al Melfi ad aprile e 2-1 al Catania ad ottobre, e 2-0 al Pordenone lo scorso febbraio) e un pareggio esterno, in quello che fu l’ultimo incrocio, lo scorso marzo a Cittadella, dunque proprio contro il nostro prossimo avversario, una sfida che si concluse 0-0.

Sono invece ben 10 i precedenti tra il fischietto di Lecco e la compagine veneta, con 4 successi, 3 dei quali in trasferta (a Perugia, Frosinone e Cremona), altrettanti pareggi (l’ultimo dei quali il già citato match di marzo con la Reggina) e 2 sconfitte (a La Spezia e a Vicenza).