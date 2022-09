Sono 8 i precedenti ufficiali tra Reggina e Cittadella giocati al “Granillo“, tutti disputati in serie B. La prima e unica vittoria amaranto risale alla stagione 2001/2002, data del primo confronto in assoluto tra le due compagini. In quell’occasione gli uomini di Franco Colomba riuscirono ad imporsi per 1-0 sulla formazione veneta, grazie al rigore trasformato da Dionigi nel secondo tempo. Bilancio complessivo che in termini di vittorie sorride dunque al Cittadella: 5 i successi dei granata in terra calabra, 2 invece i pareggi.

Di seguito i marcatori e i precedenti ufficiali tra Reggina e Cittadella:

1) Stagione 2001-2002 (Serie B)

Reggina-Cittadella 1-0: 67′ Dionigi (R)

2) Stagione 2009-2010 (Serie B)

Reggina-Cittadella 1-1: 18′ Capelli, 70′ Pesoli

3) Stagione 2010-2011 (Serie B)

Reggina-Cittadella 0-1: 9′ Piovaccari

4) Stagione 2011-2012 (Serie B)

Reggina-Cittadella 3-3: 34′ Armellino, 35′ Ciancio, 51′ Di Carmine, 64′ A.Viola, 75′ Di Carmine, 77′ A.Viola

5) Stagione 2012-2013 (Serie B)

Reggina-Cittadella 0-1: 90′ Schiavon

6) Stagione 2013-2014 (Serie B)

Reggina-Cittadella 0-1: 79′ aut. Bochniewicz

7)Stagione 2020/2021 (Serie B)

Reggina Cittadella 1-3: 20′ Liotti, 39′ Tsadjout (R), 53′ Proia, 69′ Branca

8)Stagione 2021/2022 (Serie B) Reggina-Cittadella 0-1: 13′ Vita

SANTO ROMEO