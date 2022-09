Coppa Calabria, definito il tabellone: domenica l’andata dei Sedicesimi

Il Comitato Regionale Calabria ha ufficialmente comunicato la lista delle 32 formazioni che prenderanno parte all’edizione 2022/2023 della Coppa Calabria, torneo destinato esclusivamente alle squadre di Prima Categoria. Le aventi diritto alla partecipazione sono solitamente le retrocesse dalla Promozione, le promosse dalla Seconda Categoria e le classificate fino al quinto posto (e non promosse) nei quattro gironi di Prima. Tra fusioni, cessioni del titolo e altre situazioni, non sempre si raggiunge il numero esatto di partecipanti, le quali vengono integrate da non aventi diritto. Nella nuova edizione saranno quattro le ripescate: Taurianova Academy, Spezzano Albanese, Cerva e San Calogero Calimera, tutte seste classificate lo scorso anno nei quattro gironi. Sono 7 le squadre reggine al via: oltre al già citato Taurianova, parteciperanno Bagnarese, Campese, Gebbione, Pro Pellato, Saint Michel e San Gaetano.

Si comincia con le gare di andata dei Sedicesimi di finale, in programma domenica 18 settembre alle 15:30, sfide di ritorno in programma sabato 24. Di seguito tutti gli accoppiamenti:

Spezzano Albanese-Trebisacce

Mirto Crosia-Rangers Corigliano

Tarsia-Calcio Malvito

Atletico San Lucido-Rota Greca

Città di Aprigliano-Mangone

Garibaldina-Nuova Aiello

Sambiase-Biancoverdi Raffaele

Nuova Parghelia-Rombiolese

Silana-Mesoraca

Cerva-Real Fondo Gesù

Gasperina-Martelletto Settingiano

Città di Guardavalle-San Nicola da Crissa

San Calogero Calimera-Saint Michel

Taurianova Academy-Bagnarese

Gebbione-Pro Pellaro

San Gaetano Catanoso-Campese