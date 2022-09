Reggina, Cardona a Sport Mediaset: “Inzaghi il nostro valore aggiunto. Serie A? Mai nominata”

La redazione di Sport Mediaset ha realizzato in data odierna un servizio sulla nuova Reggina del patron Saladini, che attualmente si trova in vetta alla classifica del campionato di Serie B. In una breve intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente, il presidente amaranto Marcello Cardona ha fatto il punto della situazione in casa Reggina, soffermandosi sul progetto e sulle ambizioni del club. Queste le sue dichiarazioni:

“Vedere lavorare Inzaghi – ha dichiarato Cardona – ed il suo staff è una cosa incredibile. Precisione, rigore e meticolosità. Abbiamo giocatori importanti, ma il nostro valore è aggiunto è Pippo Inzaghi ed il suo staff. La possibile promozione in Serie A non l’abbiamo mai nominata. Ci aspettavamo che la squadra giocasse bene, non così bene, ma noi volevano un gioco entusiasmante e che stupisca la gente che viene a vederci”.

s.r.