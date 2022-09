Promozione, il Ravagnese saluta Andrea Gullì

Per motivi di lavoro, il calciatore lascia i biancoazzurri per trasferirsi al nord

Non è stata solo una sfortunata gara d’esordio (gol subito a una manciata di minuti dal termine e infortuni occorsi a Lugliese e Ventura) ma anche l’ultima partita con il Ravagnese per Andrea Gullì (capitano nell’occasione) che, dopo mille battaglie, lascia i biancazzurri per trasferirsi al Nord per motivi di lavoro. La società, lo staff tecnico e i calciatori salutano un ragazzo speciale che ha sempre messo in campo cuore e personalità. Ad maiora, Pirata!

Questo il tabellino del match:

Atletico Maida: Iozzi, Lucia, Fratia, Comito (dal 55′ Riccelli), Romagnuolo, Gatto, Decio (dal 46′ Acebal), Morelli (dal 62′ Lanzo), Fabbricatore (dall’83’ Iannì), Scalese, Maio (dal 55′ Mercuri). A disp.: Maggisano, Persico, Mancuso, Perugino. All. Caruso.

Ravagnese: Berikashvili, Benedetto, Bellantoni, Pellicanò (dal 55′ Morabito), Lugliese (dal 7′ Colo), Gullì, Fava (dall’83’ Tosti), De Stefano, Ventura (dal 64′ Cento), Pangallo, Puccinelli (dal 55′ Giardiniere). A disp.: Anghelone, Scordo, Neri, D’Amico. All. Aquilino.

Marcatore: Mercuri all’88’

Arbitro: Margherita Pittella di Crotone (assistenti Lavarra di Cosenza e Galardo di Crotone)

ASD Ravagnese Calcio