Serie D Girone I, finalmente il calendario: 18 squadre, il Giarre è fuori

Ha finalmente preso forma il calendario del Girone I di Serie D, la cui compilazione era stata rinviata a causa del nodo relativo al Giarre, inizialmente escluso dal torneo, poi riammesso in attesa della definitiva sentenza del TAR del Lazio, arrivata alla fine della scorsa settimana e che ha confermato l’esclusione del club siciliano dal torneo. Il Girone I resta quindi con le 18 squadre inizialmente previste, 6 delle quali calabresi, 9 siciliane e 3 campane. Si comincia domenica 18 settembre, mentre negli altri otto gironi si disputerà la terza giornata: subito derby calabrese tra San Luca e Vibonese, trasferta in Campania per il Locri contro il Santa Maria, in Sicilia invece il Cittanova. di scena ad Acireale; il Lamezia Terme riceve il neopromosso Canicattì, il Castrovillari andrà a Licata.

Di seguito la prima giornata completa.

SERIE D, GIRONE I – 1^ giornata (18/09/2022, 15:00)

Città di Acireale-Cittanova

FC Lamezia Terme-Canicattì

FC Trapani-Mariglianese

Licata-Castrovillari

Pol. Santa Maria-Locri

Ragusa-Catania

Real Aversa-Paternò

San Luca-Vibonese

Sancataldese-Città di Sant’Agata