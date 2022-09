Ultime News

Buona affluenza di pubblico lo scorso sabato in occasione del match tra Pisa e Reggina. Tuttavia, nonostante l’elevato numero di spettatori presenti al match che ha visto gli amaranto imporsi gli amaranto per 0-1, la...

Ha finalmente preso forma il calendario del Girone I di Serie D, la cui compilazione era stata rinviata a causa del nodo relativo al Giarre, inizialmente escluso dal torneo, poi riammesso in attesa della definitiva sentenza del...

Dilettanti

12/09/2022 | A cura di Domenico Geria

Quello in programma al “Riga” di Lamezia Terme era stato indicato come un big-match tra sicure protagoniste della stagione, nonostante di fronte ci fossero due matricole, una delle quali al debutto assoluto in...