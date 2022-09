Reggina, i numeri: graduatorie di attacco e difesa, primato solitario

11 gol segnati e 2 subiti, primato solitario in entrambe le classifiche per gli amaranto

Il successo di Pisa, il terzo consecutivo, il quarto in cinque partite, il secondo in trasferta, consente alla Reggina di difendere il primo posto in classifica conquistato nella giornata precedente, condiviso adesso con il solo Brescia vista la caduta del Frosinone.

Nonostante un solo segnato, ad opera di Canotto, quello amaranto si conferma ancora come il miglior attacco del campionato, raggiungendo le 11 reti in 5 incontri e rimanendo ancora, per la seconda settimana di fila, l’unica squadra ad aver raggiunto la doppia cifra; in seconda posizione resiste il Bari, salito a 9 gol segnati. L’altra capolista, il Brescia, è andata a segno 8 volte al pari del Parma; in questa speciale graduatoria si collocano in fondo Como e Perugia con sole 3 reti.

Porta inviolata ancora una volta per la Reggina, la terza consecutiva, la quale resta da sola al comando anche di questa classifica con sole 2 reti incassate; un gol subito in più per Cagliari e Frosinone mentre il Pisa, battuto proprio dagli amaranto, con il gol preso da Canotto ha raggiunto per primo la doppia cifra confermandosi peggior difesa. A 9 reti subite troviamo invece il Sudtirol, che dalla Reggina ne ha subiti quasi la metà del totale, e la Ternana, la quale proprio contro Crisetig e compagni ha chiuso finora l’unica partita senza reti al passivo. Anche i numeri confermano quindi l’imprevedibilità di una Serie B mai scontata.