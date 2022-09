Reggina, 12 punti nelle prime 5 giornate: non accadeva da 29 anni

Avvio di campionato straordinario per la Reggina di Filippo Inzaghi, partita in ritardo nella preparazione e nella costruzione ma capace di premere fin da subito sull’acceleratore al punto da trovarsi in vetta alla classifica di Serie B con 12 punti dopo 5 giornate. Un avvio quasi record per gli amaranto, che da ben 29 anni non iniziavano la stagione ottenendo un simile punteggio.

Era il campionato di Serie C 1993/1994, il primo della storia con i tre punti per la vittoria. La Reggina allenata da mister Enzo Ferrari, reduce da due stagioni altalenanti, aveva lavorato per tornare tra le protagoniste del campionato, e i risultati iniziali la premiarono: 1-0 all’Ischia, gol di Fontana, (l’immagine di copertina si riferisce a quella partita) sconfitta con lo stesso risultato a Chieti, poi 2-0 a Giarre con le firme di Poli e Rassu, identico punteggio al vecchio Comunale contro la Salernitana, a segno Fontana e Passiatore, e 3-1 in rimonta in casa della Sambenedettese, gol di Vincioni, Carrara e Gioffrè. Quella squadra vinse poi anche alla sesta giornata in casa contro il Siena (1-0, gol di Mariotto) e alla settima in casa della Leonzio (1-0, rete di Cevoli).

Nonostante un avvio strepitoso, quella Reggina chiuse il torneo al secondo posto, a 7 punti dal Perugia capolista e pari merito con la Salernitana; nei playoff, istituiti proprio in quella stagione, arrivò l’inattesa e dolorosa eliminazione in semifinale per mano della Juve Stabia, poi travolta in finale dalla Salernitana. In quella stagione si posero tuttavia le basi per la squadra che avrebbe poi dominato il campionato successivo con mister Zoratti in panchina.

La Reggina vincitrice del campionato di Serie C 1994/1995 ottenne nelle prime cinque giornate 11 punti (3 vittorie e 2 pareggi); identico bottino per la formazione di Toscano promossa nel 2019/2020. Per quanto concerne i due campionati di Serie B chiusi con la promozione in Serie A, dopo cinque partite gli amaranto di Gustinetti, stagione 1998/1999, avevano totalizzato 6 punti con un successo, tre pareggi e una sconfitta, mentre tre anni più tardi la squadra di Colomba ne aveva raccolti 10, con la sconfitta all’esordio ad Ancona, i successi contro Como, Sampdoria e Cittadella e il pareggio con il Bari. Un avvio sorprendente e identico per punti ottenuti a quello della squadra di Colomba, promossa nel 2002, lo ebbe la Reggina di Breda nel 2011/2012, con le vittorie contro Modena, Gubbio e Pescara, il pareggio interno con il Grosseto e la sconfitta di Padova; nonostante il buon avvio però, quella squadra si classificò infine soltanto al decimo posto.