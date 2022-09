Promozione, la squadra Top della 1^ giornata: Melito

Il calendario di Promozione aveva posto fin da subito sulla strada del Melito una delle squadre accreditate tra le favorite del campionato, ovvero la Cinquefrondese. Il risultato del match giocato sabato al “Saverio Spinella”, frutto di un finale rocambolesco, ha invece premiato la formazione di mister Antonio Cormaci, che si è presa con la forza i tre punti, sapendo cogliere i momenti perfetti per colpire e affondare l’avversario.

I gialloblu sfruttano bene la difesa alta della Cinquefrondese puntando sulla velocità di elementi quali Monterosso e Obinna; dopo una ventina di minuti è proprio approfittando del disordine della linea difensiva ospite che Corso sblocca il risultato. La difesa di casa regge i successivi assalti biancoazzurri, fino alla girata di testa di Attisano nel recupero del primo tempo che vale il pari. Il Melito si fa valere, sfruttando un punto di forza non indifferente quale la profonda coesione di un gruppo che da anni lavora assieme, con poche modifiche; i calciatori di Cormaci si trovano ad occhi chiusi e possono contare su elementi di esperienza e astuzia come Ciccio Marino. Nel finale di gara, gialloblu a caccia di una vittoria che sarebbe meritata per quanto prodotto, ed in questo una mano importante arriva dal portiere ospite Mauro, che battezza male prima la punizione di Paviglianiti, poi il pallonetto da fuori di Marino. Al 95′ la Cinquefrondese accorcia dal dischetto, un gol che però non rovina la festa di un Melito che ha subito messo in chiaro una cosa importante: non sarà facile per nessuno avere la meglio sull’Ape gialloblu.