Pisa-Reggina, 7000 gli spettatori: è la settima partita più vista della quinta giornata

Buona affluenza di pubblico lo scorso sabato in occasione del match tra Pisa e Reggina. Tuttavia, nonostante l’elevato numero di spettatori presenti al match che ha visto gli amaranto imporsi gli amaranto per 0-1, la partita è stata solamente la settima più vista del quinto turno del campionato di Serie B: i tagliandi venduti per assistere alla gara disputatasi all’Arena Garibaldi sono stati 7mila, 605 dei quali destinati al settore ospiti. A prendersi la scena è stato infatti il match tra Palermo e Genoa, che ha toccato quota 23643 spettatori. Sul podio troviamo SPAL-Venezia e Modena-Brescia con oltre 9mila presenze a testa.

Di seguito la classifica dell’ultimo turno di campionato in termini di spettatori presenti allo stadio:

PALERMO-GENOA 23643

SPAL-VENEZIA 9781

MODENA-BRESCIA 9232

COSENZA-BARI 9149

PARMA-TERNANA 8867

BENEVENTO-CAGLIARI 8860

PISA-REGGINA 7337

