Marcatori Reggina, Canotto è il nono calciatore a segno

Primo gol in amaranto per Canotto ma anche primo assist vincente per Menez in questa stagione

Quello siglato da Luigi Canotto contro il Pisa è stato l’undicesimo gol della Reggina in cinque giornate, il suo primo con la maglia amaranto, assaporata da ragazzino nel settore giovanile e ritrovata molti anni più tardi. L’esterno offensivo originario di Rossano Calabro è il nono calciatore della squadra di Inzaghi ad inserire il proprio nome nel tabellino dei marcatori in questo incredibile avvio di stagione.

Nove calciatori a segno, una coralità che evidenzia le molteplici soluzioni e possibilità offensive che questa squadra possiede. Nella classifica marcatori amaranto, comandano sempre Fabbian e Menez, entrambi in gol per la seconda volta contro il Palermo; Canotto si inserisce invece nel nutrito gruppo dei calciatori a segno una sola volta, composto oltre che da lui, da Crisetig, Liotti, Lombardi, Majer, Pierozzi e Rivas.

Per Canotto è stata la prima gioia personale, proprio lui che invece ha già mandato in gol due compagni, Rivas (a Ferrara) e Pierozzi (contro il Sudtirol); nella classifica degli assist-man, in vetta con l’ex Frosinone troviamo lo stesso honduregno e Di Chiara. Dopo la perla valsa il raddoppio contro il Palermo, Jeremy Menez ha invece regalato un’altra magia disegnando l’assist per Canotto, il suo primo passaggio tramutato in gol dai compagni in questa stagione.

CLASSIFICA MARCATORI

2 gol: Fabbian, Menez

1 gol: Canotto, Crisetig, Liotti, Lombardi, Majer, Pierozzi, Rivas

CLASSIFICA ASSIST-MAN

2 assist: Canotto, Di Chiara, Rivas

1 assist: Cicerelli, Cionek, Menez