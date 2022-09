Eccellenza, la squadra Top della 1^ giornata: Gioiese

Quello in programma al “Riga” di Lamezia Terme era stato indicato come un big-match tra sicure protagoniste della stagione, nonostante di fronte ci fossero due matricole, una delle quali al debutto assoluto in Eccellenza. Promosport e Gioiese non hanno deluso le attese dando vita ad un match intenso e ricco di colpi scena, vinto infine dalla squadra ospite, in nove uomini per tutta la ripresa.

Quella compiuta dalla squadra di Graziano Nocera vale come impresa sportiva, non perché la Gioiese non meritasse ma per le difficoltà oggettive del match. Stillitano e compagni sono stati bravi a partire con il piglio giusto, approfittando anche di una Promosport con alcune assenze e che ha faticato inizialmente a trovare la quadra. Le firme di Marco Condemi al 15′ e di Emanuel Lazzarini al 20′, due dei volti nuovi del prestigioso mercato condotto dalla Gioiese, hanno indirizzato la partita verso Nocera e i suoi. Una partita però ancora lunga e che in pochi minuti è stata rimessa in discussione dal rosso diretto ricevuto da Staropoli e dalla rete lametina di Villella; quando poi Angilletta allo scadere della prima frazione ha rimediato il secondo giallo, si è di fatto annunciata una seconda metà di gara di sofferenza.

In 9 contro 11 per tutta la ripresa, i ragazzi di Nocera hanno stretto i denti dimostrando di saper soffrire contro una squadra come quella di Morelli che può vantare elementi del calibro di Angotti, Colosimo, Scozzafava (uscito per infortunio) e Umbaca, solo per citarne alcuni; proprio quest’ultimo ha avuto la migliore occasione per pareggiare colpendo il palo. Attenzione, grinta e sacrificio hanno permesso alla Gioiese di difendere il minimo vantaggio fino al triplice fischio, ottenendo tre punti già di peso contro una sicura diretta concorrente.