Serie B, il posticipo della 5^ giornata: la Spal piega il Venezia

La quinta giornata di Serie B si completa con il successo della Spal sul Venezia per 2-0, un gol per tempo con le firme di La Mantia e Finotto i quali proiettano i ferraresi nelle zone alte della classifica. Spal che ha finora perso solo contro la Reggina alla prima giornata, ottenendo in seguito tra le mura amiche due vittorie (contro Cagliari e, appunto, Venezia) e due pareggi in trasferta (ad Ascoli e Bari).

SERIE B – 5^ giornata (09-10-11/09/2022)

09/09 – 20:30

Palermo-Genoa 1-0

10/09 – 14:00

Benevento-Cagliari 0-2

Cittadella-Frosinone 1-0

Como-Sudtirol 0-2

Cosenza-Bari 0-1

Modena-Brescia 1-3

Parma-Ternana 2-3

Pisa-Reggina 0-1

10/09 – 16:15

Perugia-Ascoli 1-0

11/09 – 16:15

Spal-Venezia 2-0

CLASSIFICA DOPO LA 5^ GIORNATA

12 Reggina e Brescia

10 Cagliari

9 Bari e Frosinone

8 Ascoli, Cittadella, Genoa e Spal

7 Benevento, Cosenza, Palermo e Ternana

6 Parma e Sudtirol

4 Perugia e Venezia

3 Modena

2 Como

1 Pisa