Serie B, i risultati della 5^ giornata: Reggina e Brescia si isolano in vetta

La quinta giornata di Serie B lascia due sole squadre in vetta che sono la Reggina, corsara a Pisa con un gol di Canotto, e il Brescia a Modena in rimonta, decisivi Moreo e Bianchi; Si ferma invece il Frosinone, sconfitto a Cittadella dal gol al 92′ di Beretta. Alle spalle della coppia di testa avanza il Cagliari, corsaro a Benevento grazie a Lapadula e Luvumbo; si affaccia in alta classifica il Bari ancora imbattuto, vittorioso a Cosenza grazie al solito Cheddira, in gol nel recupero del primo tempo. Colpaccio della Ternana a Parma al termine di un pirotecnico 3-2 deciso da Corrado in zona Cesarini. Seconda vittoria consecutiva per il Sudtirol che con le reti di Mazzocchi e Casiraghi nel quarto d’ora finale, espugna Como. Un gol di Strizzolo consente al Perugia di ottenere la prima vittoria, causando al contempo la prima sconfitta dell’Ascoli.

Il turno si completerà domani con Spal-Venezia.

SERIE B – 5^ giornata (09-10-11/09/2022)

09/09 – 20:30

Palermo-Genoa 1-0

10/09 – 14:00

Benevento-Cagliari 0-2

Cittadella-Frosinone 1-0

Como-Sudtirol 0-2

Cosenza-Bari 0-1

Modena-Brescia 1-3

Parma-Ternana 2-3

Pisa-Reggina 0-1

10/09 – 16:15

Perugia-Ascoli 1-0

11/09 – 16:15

Spal-Venezia

CLASSIFICA DOPO LA 5^ GIORNATA

12 Reggina e Brescia

10 Cagliari

9 Bari e Frosinone

8 Ascoli, Cittadella e Genoa

7 Benevento, Cosenza, Palermo e Ternana

6 Parma e Sudtirol

5 Spal*

4 Perugia e Venezia*

3 Modena

2 Como

1 Pisa

*una partita in meno