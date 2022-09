Promozione, il Ravagnese si rafforza con ben 7 giovani calciatori

L’ASD Ravagnese Calcio è lieta di annunciare l’arrivo di sette giovani promettenti sui quali la società punta decisamente. Quattro di loro arrivano dal Bocale: si tratta di Matteo Anghelone (portiere classe 2005, cresciuto nei settori giovanili della Segato e del Catanzaro, che ha già esordito, seppur giovanissimo, nel campionato di Eccellenza), Giovanni Benedetto (difensore classe 2004, già protagonista nello scorso campionato di Eccellenza con ben 15 presenze), Domenico Falco (attaccante classe 2004, che ritorna in biancazzurro dopo le 25 presenze e 1 rete della scorsa stagione), Carmelo Morabito (attaccante classe 2004, anche per lui un ritorno dopo le 3 presenze collezionate nello scorso campionato); dalla Segato arriva Demetrio Pellicanò, esterno sinistro classe 2005 abile a svolgere con disinvoltura entrambe le fasi, mentre hanno già fatto il loro brillante esordio con la maglia del Ravagnese Giacomo Neri (classe 2005, prestante e duttile centrocampista proveniente dalla Reggiomediterranea) e Mario Giardiniere (centrocampista di qualità, classe 2002, proveniente dalla Futura calcio a 5, autore di uno straordinario gol realizzato domenica scorsa in Coppa Italia). Il sodalizio del presidente Cilione dà il benvenuto ai giovani calciatori augurando ad ognuno di loro una stagione ricca di successi.

Ufficio Stampa ASD Ravagnese Calcio