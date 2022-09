Pisa-Reggina, le pagelle: magia di Menez, la prima firma di Canotto

La Reggina soffre ma passa di misura all’Arena Garibaldi contro il Pisa, mantenendo il primato in classifica grazie al primo gol di Canotto. Le pagelle di RNP.

Colombi 7 – Spettatore non pagante nel primo tempo, quando il Pisa arriva poco e male dalle sue parti; compie una gran parata su Tramoni e al 97′ su Ionita, unici vero tiro in porta dei toscani.

Pierozzi 7 – Bravo in chiusura su Tramoni, un avversario non semplice da gestire; si fa vedere spesso in sovrapposizione, ci mette tanta concentrazione.

Camporese 7 – Sibilli gira lontano, lo controlla e non gli consente di toccare palloni insidiosi, ci mette la forza fisica anche contro avversari di una certa prestanza.

Gagliolo 7 – Leader del reparto difensivo, prova di personalità e di estrema lucidità, regge l’urto sugli assalti centrali arrivando su tutti i palloni alti.

Di Chiara 6,5 – Costretto sulla difensiva da Morutan e Ionita, soffre inizialmente, poi prende le misure degli avversari. Dal 69′ Giraudo 6,5 – Ci mette tanta freschezza e cattiveria, stringendo i denti in un momento delicato del match,

Fabbian 6,5 – Pronti, via e sfiora il terzo gol di testa consecutivo, gioca con attenzione e parsimonia; partita non facile, gioca leggermente al di sotto rispetto alle precedenti prestazioni ma il suo contributo è prezioso.

Crisetig 6,5 – Inizio non facile per il centrocampo amaranto, aggredito con forza dagli avversari, ma il capitano gestisce la situazione con personalità.

Majer 7 – Percussione centrale irresistibile in avvio, tanta quantità e qualità nella sua prova, fatta di forza e di corsa senza pause. Dal 75′ Liotti S.V.

Canotto 7 – Si fa trovare pronto ed è spietato sul lancio di Menez, portando avanti gli amaranto con il suo primo gol; prende un colpo dopo l’altro sacrificandosi molto e causando il quasi-autogol di Marin. Dall’83’ Ricci S.V.

Menez 7 – Tira fuori dal cilindro il lancio per Canotto, è ispirato e imprevedibile, si muove a tutto campo illuminando il gioco. Dal 69′ Gori 6 – Prova a far stare alta squadra e ad infastidire il Pisa nella costruzione ma non è semplice in un secondo tempo in cui c’è da stringere i denti.

Rivas 6,5 – Si divora il raddoppio dopo aver compiuto una magia saltando due uomini, si accende a sprazzi marcato a vista. Dal 69′ Cicerelli 7 – Impatta benissimo in partita, è minaccioso e presente, la difesa di casa è costretta a fermarlo con le cattive, in particolare al 92′ con il rigore procurato e poi cancellato per il suo offside.

Mister Inzaghi 6,5 – La Reggina soffre ma riesce a portare a casa una vittoria molto importante, un altro passo verso la maturità di un gruppo bravo a sfruttare il momento giusto per colpire; manca solo il guizzo per chiudere il match, lasciando aperta una sfida che fino al 97′ resta in bilico.