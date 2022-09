Pisa-Reggina, Inzaghi: “Non guardo ancora la classifica ma ci potremo divertire”

Dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi, le dichiarazioni del tecnico amaranto Filippo Inzaghi al termine di Pisa-Reggina.

“Il Pisa ha una forza incredibile, ma se avessimo fatto il 2-0 con Rivas sarebbe stata dura per loro; la squadra è stata brava a ribattere colpo su colpo, chi vuole vincere qui non avrà vita facile. Sono contento per l’atteggiamento dei subentrati, ci hanno dato una sterzata importante. Andiamo avanti con questa voglia e vedremo dove arriveremo. Non siamo partiti benissimo contro una squadra che lotterà per andare in Serie A, nel secondo tempo sapevamo che avrebbero reagito, con i cambi abbiamo ristabilito le energie in campo, rischiando solo su qualche calcio piazzato; non ci montiamo la testa ma certamente è bello da vivere questo momento. La trattativa con il Pisa? Hanno preso un grande allenatore come Maran, io mi sento molto fortunato ad essere a Reggio. Non guardo la classifica, sono passate poche partite, la Reggina era partita bene anche lo scorso anno; io non ho mai parlato di salvezza, siamo partiti tra mille difficoltà, ma certo squadre come Genoa e Cagliari sono fuori categoria. Se continuiamo così possiamo inserirci nel gruppone di alta classifica e allora ci potremo divertire sul serio.”