Dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi, le dichiarazioni del match-winner, l’esterno amaranto Luigi Canotto al termine di Pisa-Reggina.

“Ho fatto un gol importante, in ogni partita dobbiamo dare il massimo, Menez mi ha dato una gran palla. Il Pisa è una grande squadra, tutte le squadre sono forti, portare a casa i punti sarà sempre difficile ma il gruppo fa la differenza. Devo pensare a fare bene, tutti scendiamo in campo per dare il meglio.”