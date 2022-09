Verso Pisa-Reggina, la probabile formazione amaranto: una sola variazione obbligata

Inzaghi dovrebbe confermare per dieci undicesimi la formazione che ha battuto il Palermo, con l'inserimento di Camporese per lo squalificato Cionek

Per la sfida dell’Arena Garibaldi di Pisa, mister Inzaghi potrebbe confermare la fiducia alla squadra scesa in campo contro il Palermo, con una sola variazione forzata dovuta alla squalifica di Cionek, con conseguente debutto dal 1′ di Camporese (a sinistra) in coppia con Gagliolo. Per il resto il tecnico amaranto sembrerebbe orientato verso la riconferma di tutti gli altri protagonisti del successo sui rosanero.

La probabile formazione amaranto: Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Rivas.