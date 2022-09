Serie B, il programma della 5^ giornata: si comincia questa sera da Palermo

Quinta giornata di Serie B al via questa sera con l’anticipo del “Renzo Barbera” tra il Palermo, reduce dalla sconfitta contro la Reggina, e il Genoa. Domani altri otto match in programma, sette dei quali alle ore 14 e tra questi l’impegno della squadra di Inzaghi in casa del Pisa. Alle 16:15 si giocherà Perugia-Ascoli, infine posticipo domenicale tra Spal e Venezia.

SERIE B – 5^ giornata (09-10-11/09/2022)

09/09 – 20:30

Palermo-Genoa

10/09 – 14:00

Benevento-Cagliari

Cittadella-Frosinone

Como-Sudtirol

Cosenza-Bari

Modena-Brescia

Parma-Ternana

Pisa-Reggina

10/09 – 16:15

Perugia-Ascoli

11/09 – 16:15

Spal-Venezia

CLASSIFICA DOPO LA 4^ GIORNATA

9 Reggina, Frosinone e Brescia

8 Ascoli e Genoa

7 Benevento, Cagliari e Cosenza

6 Bari e Parma

5 Cittadella e Spal

4 Palermo, Venezia e Ternana

3 Modena e Sudtirol

2 Como

1 Pisa e Perugia