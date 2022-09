Eccellenza, un giovane portiere per il Bocale Admo

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di dare il benvenuto in biancorosso al giovanissimo portiere Francesco Laganà, classe 2005 il quale arriva dal Ravagnese.

Laganà, nonostante i suoi sedici anni (diciassette a novembre), ha già disputato una stagione importante nel campionato di Promozione in forza al Ravagnese. Proprio agli inizi della passata stagione, aveva affrontato l’allora Boca Nuova Melito nel girone di Coppa Italia, disputando una partita perfetta ed ergendosi per distacco quale migliore in campo. Un talentuoso estremo difensore che alle spalle di Pietro Marino, potrà crescere e maturare ancora di più. Il ragazzo è stato annunciato in diretta nel corso della presentazione ufficiale della squadra svoltasi martedì 6 settembre presso “La Casina dei Mille” ad Annà.

A Francesco, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura di vivere una stagione importante e soddisfacente!

Ufficio Stampa ASD Bocale Calcio ADMO