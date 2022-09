Eccellenza, tutti gli allenatori al via della stagione 2022/2023

Nove squadre su sedici del nuovo campionato di Eccellenza hanno confermato la guida tecnica della passata stagione, tra queste anche le tre neopromosse. Panchine instabili ancor prima dell’inizio del campionato: ad Acri è andato via Pascuzzo, al suo posto Perri; al Soriano rapporto chiuso con Marturano, chiamato al suo posto Scorrano che ha già guidato la squadra nel doppio confronto di coppa; alla Paolana è appena arrivato Carnevale mentre al Rende si attende ancora l’ufficialità del nuovo tecnico (il quale dovrebbe essere Pascuzzo). L’allenatore da più tempo sulla stessa panchina è Saverio Gregorace, al quinto campionato alla guida dello Scalea; non fosse stato per l’iniziale assenza dello scorso anno, con il subentro a dicembre, toccherebbe a Pippo Laface questo primato, essendo sulla panchina del Bocale dal 2017. Per Iannì si tratta invece di un ritorno sulla panchina della Reggiomediterranea.

Bocale ADMO – Filippo Laface (confermato)

Brancaleone – Alberto Criaco (confermato)

Città di Acri – Carmine Perri (nuovo)

Gallico Catona – Giuseppe Giovinazzo (confermato)

Gioiese – Graziano Nocera (confermato)

Gioiosa Ionica – Francesco Marasco (nuovo)

Isola Capo Rizzuto – Francesco Maiolo (nuovo)

Morrone – Paolo Infusino (confermato)

Paolana – Luigi Carnevale (nuovo)

Promosport – Claudio Morelli (confermato)

Reggiomediterranea – Natale Iannì (nuovo)

Rende – ? (nuovo)

Scalea – Saverio Gregorace (confermato)

Sersale – Giuseppe Saladino (confermato)

Soriano – Umberto Scorrano (nuovo)

StiloMonasterace – Alessandro Caridi (confermato)