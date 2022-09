Eccellenza, al via la 32^ edizione: l’albo d’oro dalla Cariatese al Locri

Quella che prenderà il via domenica 11 settembre sarà la 32^ edizione del campionato di Eccellenza, che dal 1991/1992 rappresenta la massima categoria dilettantistica regionale. La 31^ edizione ha visto il netto successo del Locri, trionfatore per la seconda volta nelle ultime cinque edizioni.

Trentuno campionati giocati finora, mille storie e un milione di emozioni. Ma soprattutto un albo d’oro ricco e variegato inaugurato, in quella prima edizione, da La Sportiva Cariatese. Nel lungo elenco di 31 squadre vincitrici, alcune delle quali tramite delicatissimi spareggi, figura per ben tre volte in sei anni, dal 2002 al 2007, la squadra di Rosarno, anche se con tre nomi differenti: Libertas Rosarno, Nuova Rosarnese e, appunto, Rosarno.

Due volte vittoriosa la Gioiese, nel 1994 e nel 2013, il Rende, nel 1997 e nel 2003, l’Acri, nel 2000 e nel 2011, e il Sambiase, 2009 e 2021; a quota due successi, come già detto, c’è adesso anche il Locri, campione nel 2018 e nel 2022. Ha il proprio nome in questo albo d’oro anche il Crotone, primo classificato in Eccellenza nella stagione 1994/1995. Record di punti realizzato nel 2014/2015 dalla Palmese, che chiuse a quota 85, frutto di 28 vittorie, 1 pari e una sconfitta.

Albo d’Oro del campionato di Eccellenza

1991/1992 – La Sportiva Cariatese

1992/1993 – Reggio Gallina

1993/1994 – Gioiese

1994/1995 – Crotone

1995/1996 – Cirò Krimisa

1996/1997 – Rende

1997/1998 – Nuova Vibonese

1998/1999 – Siderno

1999/2000 – Nuova Acri

2000/2001 – Rossanese

2001/2002 – Libertas Rosarno

2002/2003 – Rende

2003/2004 – Nuova Rosarnese

2004/2005 – Villese

2005/2006 – Paolana

2006/2007 – Rosarno

2007/2008 – Hinterreggio

2008/2009 – Sambiase

2009/2010 – Omega Bagaladi

2010/2011 – Acri

2011/2012 – Montalto Uffugo

2012/2013 – Nuova Gioiese

2013/2014 – Roccella

2014/2015 – Palmese

2015/2016 – Sersale

2016/2017 – Isola Capo Rizzuto

2017/2018 – Locri

2018/2019 – Corigliano

2019/2020 – San Luca

2020/2021 – Sambiase

2021/2022 – Locri