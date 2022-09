Eccellenza, 32^ edizione: Paolana la più presente, Promosport all’esordio

Paolana al via dell'Eccellenza per la 23^ volta su 32 edizioni, l'11^ consecutiva; la squadra lametina è la 76^ debuttante

Trentaduesima edizione del campionato di Eccellenza, che in questa sua lunga storia ha visto esibirsi tantissime squadre, alcune diventate delle clienti affezionate della categoria, altre invece passate solamente per un rapido saluto, così da poter comunque scrivere il proprio nome nella storia del torneo.

Con l’approdo nella massima categoria dilettantistica regionale della Promosport, sono diventate 76 le squadre aver giocato almeno una volta in Eccellenza, facendo però sempre attenzione ai cambi di denominazione e alle fusioni avvenuti negli anni. La più presente nella storia dell’Eccellenza è la Paolana, che sarà al via di questo torneo per la 23^ volta; la formazione tirrenica, che nel corso dell’estate ha festeggiato il suo Centenario, detiene l’attuale record di presenze consecutive: sarà questa l’undicesima stagione di fila in Eccellenza per la compagine biancoazzurra, al pari del Gallico Catona che vi milita da 10 anni, al quale si può sommare un undicesimo campionato, disputato dal Catona nella stagione antecedente la fusione con la Gallicese.

Oltre alla Promosport, al suo esordio in categoria, ritroviamo in questa stagione il Brancaleone, assente dalla retrocessione del 2016, alla sua quinta partecipazione, ma anche Gioiese e Rende, assenti dal 2013, quando entrambe salirono in Serie D: i viola chiusero al primo posto e dopo alcune stagioni nella categoria superiore, fallirono ripartendo dalla Prima Categoria; i biancorossi invece, secondi classificati e ripescati in D dopo gli spareggi-promozione, nelle ultime nove stagioni hanno anche collezionato tre annate consecutive in Serie C. Entrambe sono accomunate dall’aver vinto per due volte l’Eccellenza nella loro storia.

Dall’anno di istituzione dell’Eccellenza, il 1991/1992, due squadre hanno resistito per più tempo: si tratta di Siderno e Nuova Melito, che nella stagione 1998/1999, dopo 8 anni, lasciarono la categoria, i primi promossi in D, i secondi retrocessi in Promozione. Il record di campionati consecutivi in questa serie lo detiene però il Bagaladi, che pur variando nome più volte (tra Vallata Bagaladi San Lorenzo e Omega Bagaladi), rimase ininterrottamente in Eccellenza per 16 anni, dal 1994/1995 fino al 2009/2010 quando giunse al primo posto.

Tante le squadre con una sola partecipazione, per due di queste tuttavia si è trattato di una singola esperienza vincente: il Crotone nel 94/95, e il San Luca, nel 2019/2020. Davvero curioso invece il clamoroso tre su tre del Rosarno, sempre vincente ad ogni sua partecipazione.

La classifica delle presenze in 32 stagioni di Eccellenza (in grassetto le squadre al via dell’edizione 2021/2022)

23 Paolana

21 Cutro, Scalea

20 Sambiase, Siderno

19 Palmese

16 Bagaladi

15 Acri

13 Isola Capo Rizzuto, Rende

12 Corigliano, Sersale

11 Bovalinese, Capo Vaticano, Locri, Silana

10 Nuova Melito, Gallico Catona, Gioiese

9 Montalto, Bocale (+3 come BocaPellaro)

8 Amantea, Castrovillari, Cittanova, Reggiomediterranea, Santa Maria

7 Guardavalle, Roccella, Taurianovese, Tropea

6 Bagnarese, Belvedere, Cirò, La Sportiva Cariatese, Morrone, Pellaro, Praia, Rossanese, Soriano, Soverato, Trebisacce

5 Brancaleone, Cotronei (attualmente come Cotronei Caccuri), Reggio Gallina, San Fili

4 Deliese, Gallicese, Torretta, Villese

3 Ardore, Gioiosa, Polistena, Rosarno, Stilese (attualmente come Stilomonasterace), Vigor Lamezia

2 Catanzaro Lido, Dipignano, Hinterreggio, Luzzese, Marina di Gioiosa, Roggiano, San Lucido, Vibonese

1 Aurora, Catona, Crotone, Enotria Santa Caterina, Montepaone, Olympic Rossanese, Promosport, Real San Marco, Real Sersale, Rizziconese, San Calogero, San Luca, Stella del Sud Mileto

N.B. Diverse squadre hanno mutato varie volte il proprio nome nel corso degli anni; in questa classifica delle presenze in Eccellenza viene indicato il nome ‘base’; tra parentesi la denominazione con la quale parteciperanno a questa edizione.