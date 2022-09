Reggina-Pisa, i precedenti: una sola vittoria per gli amaranto sotto la Torre

Domenica riparte il campionato di serie B, con la Reggina che sfida in trasferta il Pisa. Match storicamente equilibrati quelli disputati in terra toscana, con le due compagini che all’Arena Garibaldi si sono divise la posta in palio in ben cinque occasioni. Relativamente alle vittorie, negli 8 precedenti ufficiali gli amaranto hanno prevalso solamente una volta, 2 invece i successi per i nerazzurri. L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione, con i padroni di casa che riuscirono ad imporsi per 2-0 grazie alla rete di Lucca e all’autogol di Cionek.

Di seguito i precedenti ufficiali delle sfide tra Pisa e Reggina:

6 febbraio 1966 – Pisa-Reggina 0-0

22 gennaio 1967 – Pisa-Reggina 0-0

2 giugno 1968 – Pisa-Reggina 2-2 (Cervetto, Joan (P), Vallongo, Toschi (R))

28 settembre 1969 – Pisa-Reggina 3-0 (Rampanti, Piaceri, Baisi)

30 maggio 1971 – Pisa-Reggina 0-1 (Bongiorni)

22 aprile 1990 – Pisa-Reggina 0-0

6 marzo 2021 – Pisa-Reggina 0-0

2 ottobre 2021 – Pisa-Reggina 2-0 (5′ aut. Cionek, 66′ Lucca rig.)

SANTO ROMEO